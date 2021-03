Qualificazioni Mondiali 2022, Turchia-Lettonia: pubblico limitato al 15% causa Coronavirus (Di domenica 28 marzo 2021) Turchia-Lettonia andrà in scena martedì 30 marzo, incontro valido per i gironi di qualificazione ai Mondiali del 2022. La sfida si disputerà allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, sebbene il Governo consentirà al pubblico soltanto una partecipazione pari al 15% della capienza della struttura. Lo stadio turco non potrà esser colmo dei 51.200 spettatori previsti, a causa del recente afflusso di casi da Coronavirus in Turchia, ma potrà ospitarne un numero pari a 7.6000. L’emergenza pandemica ha causato vari disagi in merito alla presenza di individui negli stadi di tutto il mondo, sebbene alcuni Paesi sembrerebbero non aver sofferto gli effetti del Covid-19, in questo senso. La Turchia, dopo aver previsto un’ampia ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021)andrà in scena martedì 30 marzo, incontro valido per i gironi di qualificazione aidel. La sfida si disputerà allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, sebbene il Governo consentirà alsoltanto una partecipazione pari al 15% della capienza della struttura. Lo stadio turco non potrà esser colmo dei 51.200 spettatori previsti, adel recente afflusso di casi dain, ma potrà ospitarne un numero pari a 7.6000. L’emergenza pandemica hato vari disagi in merito alla presenza di individui negli stadi di tutto il mondo, sebbene alcuni Paesi sembrerebbero non aver sofferto gli effetti del Covid-19, in questo senso. La, dopo aver previsto un’ampia ...

Advertising

juventusfc : Dopo il 2??-0?? sull'Irlanda del Nord, gli azzurri affrontano la Bulgaria nella prima trasferta in queste qualifica… - Vivo_Azzurro : FORMAZIONE ???? Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Mancini! #Italia vs #IrlandaDelNord ? h 20.45 ?? Stadio 'E. Tardini'… - spavtoks : RT @juventusfc: Dopo il 2??-0?? sull'Irlanda del Nord, gli azzurri affrontano la Bulgaria nella prima trasferta in queste qualificazioni ai… - Fprime86 : RT @juventusfc: Dopo il 2??-0?? sull'Irlanda del Nord, gli azzurri affrontano la Bulgaria nella prima trasferta in queste qualificazioni ai… - GiuseppeGp86g : RT @juventusfc: Dopo il 2??-0?? sull'Irlanda del Nord, gli azzurri affrontano la Bulgaria nella prima trasferta in queste qualificazioni ai… -