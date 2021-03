Qualificazioni Mondiali 2022, risultati e classifiche (Di domenica 28 marzo 2021) Al via le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar per quanto riguarda le squadre europee. L’Italia se la vedrà contro Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania in un girone da cinque in quanto gli azzurri dovranno disputare nel prossimo autunno le finali di Nations League. Da marzo 2021 a giugno 2022, il cammino verso l’edizione qatariota della coppa del mondo, che si disputerà eccezionalmente tra novembre e dicembre, è servito: ecco di seguito i risultati e le classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica: Portogallo 4 Serbia 4 Lussemburgo 3 Azerbaigian 0 Irlanda 0 PRIMA GIORNATA Portogallo-Azerbaigian 1-0 (36? Aut. Medvedev) Serbia-Irlanda 3-2 (18? Browne, 40? Vlahovic, 69? e 75? Mitrovic, 86? Collins)Riposa: Lussemburgo SECONDA GIORNATA Irlanda-Lussemburgo 0-1 (85? ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Al via leaiin Qatar per quanto riguarda le squadre europee. L’Italia se la vedrà contro Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania in un girone da cinque in quanto gli azzurri dovranno disputare nel prossimo autunno le finali di Nations League. Da marzo 2021 a giugno, il cammino verso l’edizione qatariota della coppa del mondo, che si disputerà eccezionalmente tra novembre e dicembre, è servito: ecco di seguito ie leaggiornate. GRUPPO A Classifica: Portogallo 4 Serbia 4 Lussemburgo 3 Azerbaigian 0 Irlanda 0 PRIMA GIORNATA Portogallo-Azerbaigian 1-0 (36? Aut. Medvedev) Serbia-Irlanda 3-2 (18? Browne, 40? Vlahovic, 69? e 75? Mitrovic, 86? Collins)Riposa: Lussemburgo SECONDA GIORNATA Irlanda-Lussemburgo 0-1 (85? ...

