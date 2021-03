Qualificazioni Mondiali 2022: Germania, Svezia e Svizzera vincono ancora, punteggio pieno (Di domenica 28 marzo 2021) La Germania e la Svezia hanno convinto nuovamente, nel corso della seconda giornata dei gironi delle Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. I teutonici hanno mantenuto saldamente il comando del gruppo J, sebbene insidiati dall’Armenia, superando la Romania con una rete di Gnabry. I tedeschi possono contare su un organico misto, tra giovani ed esperti, tutti talentuosi e in grado di determinare in qualsiasi istante degli incontri. Vittoria e sorrisi per gli svedesi, dominanti ai danni del Kosovo per ciò che concerne il gruppo B. Approfittando del periodo altalenante della Spagna, Augustinsson, Isak e Larsson hanno trascinato la Svezia alla seconda affermazione consecutiva, valsa la vetta del proprio raggruppamento. Reazione della Macedonia dopo la sconfitta in extremis per mano ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Lae lahanno convinto nuovamente, nel corso della seconda giornata dei gironi delleaiin Qatar. I teutonici hanno mantenuto saldamente il comando del gruppo J, sebbene insidiati dall’Armenia, superando la Romania con una rete di Gnabry. I tedeschi possono contare su un organico misto, tra giovani ed esperti, tutti talentuosi e in grado di determinare in qualsiasi istante degli incontri. Vittoria e sorrisi per gli svedesi, dominanti ai danni del Kosovo per ciò che concerne il gruppo B. Approfittando del periodo altalenante della Spagna, Augustinsson, Isak e Larsson hanno trascinato laalla seconda affermazione consecutiva, valsa la vetta del proprio raggruppamento. Reazione della Macedonia dopo la sconfitta in extremis per mano ...

