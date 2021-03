Qualificazioni Mondiali 2022, ecco perché non c’è il Var (Di domenica 28 marzo 2021) perché non c’è il Var alle Qualificazioni ai Mondiali 2022? Una decisione presa dall’Uefa in collaborazione con la Fifa. ROMA – perché non c’è il Var nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022? La decisione presa dall’Uefa, in accordo con la Fifa, sta creando diverse polemiche a livello internazionale. Sono molti gli episodi finiti al centro delle polemiche. Su di tutti i due gol non assegnati all’Olanda (contro la Turchia) e il Portogallo (contro la Serbia). In futuro potrebbe esserci un passo indietro da parte delle Federazioni e inserire anche nelle Qualificazioni la tecnologia. Il Var nella fase finale dei Mondiali Le Qualificazioni non vedranno protagonista il Var. Uefa e Fifa dopo un breve ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021)non c’è il Var alleai? Una decisione presa dall’Uefa in collaborazione con la Fifa. ROMA –non c’è il Var nelleai? La decisione presa dall’Uefa, in accordo con la Fifa, sta creando diverse polemiche a livello internazionale. Sono molti gli episodi finiti al centro delle polemiche. Su di tutti i due gol non assegnati all’Olanda (contro la Turchia) e il Portogallo (contro la Serbia). In futuro potrebbe esserci un passo indietro da parte delle Federazioni e inserire anche nellela tecnologia. Il Var nella fase finale deiLenon vedranno protagonista il Var. Uefa e Fifa dopo un breve ...

