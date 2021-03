Qualificazioni Mondiale, Ucraina-Finlandia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 marzo 2021) Seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Alle 20:45, per il gruppo D, la sfida Ucraina-Finlandia. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio di prestigio contro rispettivamente Francia e Bosnia. L’Ucraina di Shevchenko è uscita indenne dalla trasferta in terra francese in cui ha ottenuto un inaspettato pareggio per 1-1, nonostante la superiorità dei campioni mondiali uscenti. Un po’ di ossigeno per una squadra che aveva perso 6 delle ultime 7 partite giocate, tra amichevoli e Nations League. Molte di queste sconfitte però sono arrivate in trasferta, ed è quello che sorprende di più nel pareggio contro la Francia. In casa invece, l’Ucraina ha perso solo una volta dal 9 ottobre 2017 (contro la Germania lo scorso ottobre) ed è quindi la favorita della sfida. Non sarà però semplice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Seconda giornata delleai Mondiali 2022. Alle 20:45, per il gruppo D, la sfida. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio di prestigio contro rispettivamente Francia e Bosnia. L’di Shevchenko è uscita indenne dalla trasferta in terra francese in cui ha ottenuto un inaspettato pareggio per 1-1, nonostante la superiorità dei campioni mondiali uscenti. Un po’ di ossigeno per una squadra che aveva perso 6 delle ultime 7 partite giocate, tra amichevoli e Nations League. Molte di queste sconfitte però sono arrivate in trasferta, ed è quello che sorprende di più nel pareggio contro la Francia. In casa invece, l’ha perso solo una volta dal 9 ottobre 2017 (contro la Germania lo scorso ottobre) ed è quindi la favorita della sfida. Non sarà però semplice ...

