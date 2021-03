Qualificazioni Mondiale, San Marino-Ungheria: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 marzo 2021) Il piccolo Stato di San Marino, incastonato in Italia ed indipendente, apre le porte casalinghe delle Qualificazioni al Mondiale in Qatar accogliendo l’Ungheria. Sfida proibitiva per i biancocelesti che tenteranno di onorare l’impegno nel miglior modo possibile al cospetto dei rivali più blasonati. Ecco le ultime da San Marino-Ungheria. Scontro che appare già segnato primo del fischio d’inizio del match valevole per le Qualificazioni del Gruppo I al prossimo Mondiale di calcio che si disputerà in Qatar nel 2022. San Marino, in questo raggruppamento, recita il ruolo della compagine cuscinetto che, però, si misurerà contro realtà stimolanti da affrontare. L’esordio, come accade spessissimo, non è stato da incorniciare: la Nazionale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Il piccolo Stato di San, incastonato in Italia ed indipendente, apre le porte casalinghe dellealin Qatar accogliendo l’. Sfida proibitiva per i biancocelesti che tenteranno di onorare l’impegno nel miglior modo possibile al cospetto dei rivali più blasonati. Ecco le ultime da San. Scontro che appare già segnato primo del fischio d’inizio del match valevole per ledel Gruppo I al prossimodi calcio che si disputerà in Qatar nel 2022. San, in questo raggruppamento, recita il ruolo della compagine cuscinetto che, però, si misurerà contro realtà stimolanti da affrontare. L’esordio, come accade spessissimo, non è stato da incorniciare: la Nazionale ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - luigicastronuov : RT @mondojuventino: Qualificazioni ad un Mondiale senza il VAR e questo é il risultato??????? #Ronaldo - Mik10000 : Incredibile che la UEFA che organizza le qualificazioni al mondiale del 2022 non abbia previsto almeno il goal chec… - simopasto : @gian_fox @FBiasin Sono passati 10 anni da Muntari e la GLT ormai da anni fornisce certezza nel caso la palla super… - alfanosici : RT @FBiasin: Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia entrata, il… -