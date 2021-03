Qualificazioni Mondiale, Romania-Germania: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 marzo 2021) Arriva lo scontro al vertice del gruppo J, Romania-Germania. Un secondo turno infuocato che vede a confronto le favorite per le prime due posizioni. La qualificazione alla prossima fase del Mondiale passa tutta da questo match. In un gruppo meno ostico di altri spicca lo scontro tra Romania e Germania. Una partita fondamentale per raggiungere la prima posizione e costringere l’altra a restare alle spalle. La squadra di Mirel Radoi esce vittoriosa da uno scontro complicato contro la Macedonia del Nord. Una partita iniziata nel migliore dei modi con le reti di Florin Tanase e Valentin Mihaila (2-0). Nello spazio di due minuti gli ospiti agguantano il pareggio e vanificano il lavoro fatto dalla Romania. A ristabilire il vantaggio è Ianis Hagi che firma il 3-2. Un inizio più tranquillo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Arriva lo scontro al vertice del gruppo J,. Un secondo turno infuocato che vede a confronto le favorite per le prime due posizioni. La qualificazione alla prossima fase delpassa tutta da questo match. In un gruppo meno ostico di altri spicca lo scontro tra. Una partita fondamentale per raggiungere la prima posizione e costringere l’altra a restare alle spalle. La squadra di Mirel Radoi esce vittoriosa da uno scontro complicato contro la Macedonia del Nord. Una partita iniziata nel migliore dei modi con le reti di Florin Tanase e Valentin Mihaila (2-0). Nello spazio di due minuti gli ospiti agguantano il pareggio e vanificano il lavoro fatto dalla. A ristabilire il vantaggio è Ianis Hagi che firma il 3-2. Un inizio più tranquillo, ...

