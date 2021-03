Qualificazioni Mondiale, Bulgaria-Italia: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 marzo 2021) Un secondo match da non sbagliare. Bulgaria-Italia è una partita fondamentale per entrambe le nazionali. Nel gruppo C gli azzurri vogliono il primato, mentre i padroni di casa devono superare la sconfitta nel primo incontro. Con obiettivi diversi Bulgaria ed Italia sono pronte ad affrontarsi in un match che può dire tanto sulla storia di questo Gruppo C. La squadra di Yasen Petrov non è in un buon periodo. A dimostrarlo è stata la pesante sconfitta subita dalla Svizzera nel primo turno valido per le Qualificazioni al Mondiale. Una disfatta netta, sancita già nel primo tempo. Dopo 13? di gara i bulgari erano sotto 0-3. All’inizio della ripresa il gol di Kiril Despodov ha tentato di rianimare la squadra, ma senza successo. Vittoria importante invece per l’Italia. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Un secondo match da non sbagliare.è una partita fondamentale per entrambe le nazionali. Nel gruppo C gli azzurri vogliono il primato, mentre i padroni di casa devono superare la sconfitta nel primo incontro. Con obiettivi diversiedsono pronte ad affrontarsi in un match che può dire tanto sulla storia di questo Gruppo C. La squadra di Yasen Petrov non è in un buon periodo. A dimostrarlo è stata la pesante sconfitta subita dalla Svizzera nel primo turno valido per leal. Una disfatta netta, sancita già nel primo tempo. Dopo 13? di gara i bulgari erano sotto 0-3. All’inizio della ripresa il gol di Kiril Despodov ha tentato di rianimare la squadra, ma senza successo. Vittoria importante invece per l’. La ...

Advertising

FBiasin : Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia e… - simopasto : @gian_fox @FBiasin Sono passati 10 anni da Muntari e la GLT ormai da anni fornisce certezza nel caso la palla super… - alfanosici : RT @FBiasin: Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia entrata, il… - danisailor7 : RT @FBiasin: Molti hanno trasformato questa cosa in 'ma non è detto che sia gol'. A parte che sembra proprio che la palla sia entrata, il… - OdeonZ__ : Belgio, Lukaku non basta. In gol pure Skriniar. Malta e Lussemburgo, che imprese! -