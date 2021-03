Qualificazioni Mondiale, Albania-Inghilterra: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 28 marzo 2021) Per la seconda giornata del Girone I delle Qualificazioni al Mondiale, scendono in campo Albania-Inghilterra. Vittoria per entrambe nella prima partita del raggruppamento, adesso le due Nazionali cercano i tre punti che le proietterebbero in alto in classifica. La squadra albanese, allenata da Edy Reja, è imbattuta da 6 sfide consecutive tra Qualificazioni, amichevoli e Nations League, con 4 vittorie e 2 pareggi. Vittoria fondamentale nella sfida di 3 giorni fa contro la Moldavia (1-0 il risultato) per tenere accese le comunque pochissime speranze di qualificarsi almeno per gli spareggi (Polonia e Ungheria le avversarie per il secondo posto). L’Albania viene da 3 vittorie consecutive in casa (amichevole contro il Kosovo e due di Nations League contro Kazakistan e Bielorussia). Sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Per la seconda giornata del Girone I delleal, scendono in campo. Vittoria per entrambe nella prima partita del raggruppamento, adesso le due Nazionali cercano i tre punti che le proietterebbero in alto in classifica. La squadra albanese, allenata da Edy Reja, è imbattuta da 6 sfide consecutive tra, amichevoli e Nations League, con 4 vittorie e 2 pareggi. Vittoria fondamentale nella sfida di 3 giorni fa contro la Moldavia (1-0 il risultato) per tenere accese le comunque pochissime speranze di qualificarsi almeno per gli spareggi (Polonia e Ungheria le avversarie per il secondo posto). L’viene da 3 vittorie consecutive in casa (amichevole contro il Kosovo e due di Nations League contro Kazakistan e Bielorussia). Sarà ...

