Qual. Mondiali, Bulgaria-Italia 0-2: Belotti la sblocca, Locatelli… "fa le cose per bene". Ma che fatica (Di domenica 28 marzo 2021) Vittoria storica dell'Italia di Roberto Mancini a Sofia.La Nazionale azzurra regola la Bulgaria con un gol per tempo. Primo tempo controllato dagli azzurri che però faticano a costruire occasioni e sbloccano il match solo nel finale della prima frazione di gioco grazie al gol siglato dal "Gallo" Belotti, che realizza dal dischetto degli undici metri la rete azzurra del momentaneo 0-1 per l'Italia. Nella ripresa la Bulgaria alza il baricentro ma gli azzurri prima sfiorano il raddoppio colpendo il palo con Belotti e poi trovano la rete della sicurezza col neo entrato Locatelli, che realizza la rete del definitivo 0-2.

