Qual. Mondiali 2022, Bulgaria-Italia 0-0 (LIVE) (Di domenica 28 marzo 2021) Qual. Mondiali 2022, Bulgaria-Italia. Seconda partita per gli uomini di Roberto Mancini. SOFIA (Bulgaria) – Qualificazioni Mondiali 2022, Bulgaria-Italia. Dopo il successo contro dell’Irlanda del Nord, Azzurri impegnati a Sofia. Partita importante per gli uomini di Roberto Mancini, vogliosi di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. (I risultati e le classifiche) Qualificazioni Mondiali 2022, Bulgaria-Italia LIVE Bulgaria-Italia 0-0 Marcatori: Bulgaria (3-5-1): Iliev P.; Antov, Bozhikov,Dimov; Cicinho, Cochev, Kostadinov, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021). Seconda partita per gli uomini di Roberto Mancini. SOFIA () –ificazioni. Dopo il successo contro dell’Irlanda del Nord, Azzurri impegnati a Sofia. Partita importante per gli uomini di Roberto Mancini, vogliosi di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. (I risultati e le classifiche)ificazioni0-0 Marcatori:(3-5-1): Iliev P.; Antov, Bozhikov,Dimov; Cicinho, Cochev, Kostadinov, ...

Advertising

zazoomblog : Bulgaria-Italia (qual. mondiali 28 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Bulgaria-Italia #(qua… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Qual. Mondiali 2022: Spagna ok al 93' in Georgia, 8-0 Danimarca, vincono Inghilterra e Francia. LIVE: alle 20.45 Svezia, Germ… - RedazioneFM : #BulgariaItalia in diretta - zazoomblog : Bulgaria-Italia (qual. mondiali 28 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Bulgaria-Italia #(qu… - Mediagol : Qual. #Mondiali, Bulgaria-#Italia: turnover per il CT Roberto Mancini. Le formazioni ufficiali del match -