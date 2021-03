Puglia, vaccini: da domani le adesioni degli ultrasessantenni, si partirà dai 78-79enni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Per le persone da 79 a 60 anni il sistema sanitario regionale definisce il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Non è necessario prenotare: chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al servizio e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell’appuntamento. Le adesioni partono da lunedì 29 marzo alle ore 14.00. Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso: la piattaforma laPugliativaccina.regione.Puglia.it che sarà attiva da lunedì 29 marzo alle ore 14.00; accedendo al servizio online, si compila il modulo con i Dati richiesti e si visualizza data e luogo del ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Per le persone da 79 a 60 anni il sistema sanitario regionale definisce il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità ebasedisponibilità dei. Non è necessario prenotare: chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al servizio e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell’appuntamento. Lepartono da lunedì 29 marzo alle ore 14.00. Ci sono tre modi per aderire allavaccinale, attraverso: la piattaforma lativaccina.regione..it che sarà attiva da lunedì 29 marzo alle ore 14.00; accedendo al servizio online, si compila il modulo con irichiesti e si visualizza data e luogo del ...

