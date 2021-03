Puglia, l’iniziativa culturale per promuovere la lettura durante la pandemia (Di domenica 28 marzo 2021) In provincia di Lecce, è stato istituito un servizio di prestito libri battezzato “C’è posta per te”, determinato a sfidare le restrizioni imposte dal Covid. Lecce, “C’è posta per te”: il servizio di prestito libri che sfida il Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021) In provincia di Lecce, è stato istituito un servizio di prestito libri battezzato “C’è posta per te”, determinato a sfidare le restrizioni imposte dal Covid. Lecce, “C’è posta per te”: il servizio di prestito libri che sfida il Covid su Notizie.it.

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari «Mi illumino di meno» l’iniziativa anche a Bari|Foto - giordi63 : RT @giorgiotablet: Potrebbero pensarci proprio i 2800 esperti #PA previsti da Brunetta e #Carfagna - L’iniziativa nasce per supportare le A… - giorgiotablet : Potrebbero pensarci proprio i 2800 esperti #PA previsti da Brunetta e #Carfagna - L’iniziativa nasce per supportare… - giorgiotablet : 2.800 tecnici al Sud - L'iniziativa nasce per supportare le Amministrazioni Pubbliche nell'attuazione dei progetti… - mohicani : Una strada per l'appuntato Antonio Lorusso, ucciso nel 1971 a #Palermo insieme al procuratore Scaglione. L'iniziati… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia l’iniziativa Casili: “Grazie Alla Legge Che Ha Istituito La Banca Della Terra Possibili Progetti Come Il SIBaTer Per Il Recupero Dei Terreni Incolti” Corriere Salentino