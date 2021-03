Propaganda russa, quanto siamo vaccinati? Il faro del Copasir (Di domenica 28 marzo 2021) Un perfetto dejavu. Un anno fa il Copasir lavorava a un rapporto sull’ “infodemia” in Italia. Nel mezzo dell’emergenza sanitaria, tra aerei cargo pieni di mascherine da Shanghai e carri russi in marcia sulla Pontina, il comitato aveva suonato un campanello d’allarme. E, con un rapporto di trenta pagine, denunciato una campagna di disinformazione russa e cinese in Italia, tra cui un’ondata di bot filocinesi su twitter svelata da Formiche.net. Un anno dopo rieccoci qui. La pandemia non è passata, e neppure le fake news. Solo che ora hanno un altro obiettivo: i vaccini. Enrico Borghi, deputato del Pd chiamato da Enrico Letta in segreteria come responsabile Sicurezza e componente del Copasir, riaccende una spia. “A un anno dalla infodemia lanciata contro l’Italia dall’estero, siamo ancora in presenza di disinformazione ... Leggi su formiche (Di domenica 28 marzo 2021) Un perfetto dejavu. Un anno fa illavorava a un rapporto sull’ “infodemia” in Italia. Nel mezzo dell’emergenza sanitaria, tra aerei cargo pieni di mascherine da Shanghai e carri russi in marcia sulla Pontina, il comitato aveva suonato un campanello d’allarme. E, con un rapporto di trenta pagine, denunciato una campagna di disinformazionee cinese in Italia, tra cui un’ondata di bot filocinesi su twitter svelata da Formiche.net. Un anno dopo rieccoci qui. La pandemia non è passata, e neppure le fake news. Solo che ora hanno un altro obiettivo: i vaccini. Enrico Borghi, deputato del Pd chiamato da Enrico Letta in segreteria come responsabile Sicurezza e componente del, riaccende una spia. “A un anno dalla infodemia lanciata contro l’Italia dall’estero,ancora in presenza di disinformazione ...

