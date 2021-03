Prof muore di trombosi a 46 anni | si era vaccinata pochi giorni fa

(Di domenica 28 marzo 2021) Notizia certificata e riportata da IlMessagero.it. Cinzia Pennino è morta a causa di unadopo che le era stato somministrato il vaccino Astrazeneca. Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso dell'insegnate di 46. Alla donna era stato somministrato il vaccino anti Covid neiscorsi. «La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche cononda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale. - dice il nosocomio in una nota -. Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari è deceduta questa mattina». «Come previsto in tale circostanza - conclude ...

Advertising

zazoomblog : AstraZeneca prof muore di trombosi a 46 anni a Palermo: Nellanamnesi presente il vaccino - #AstraZeneca #muore… - mariana80024548 : - andrelettrico : Prof muore a Napoli 4 giorni dopo vaccino, disposta autopsia - LordSyrio : @Iperbole_ Prof muore per arresto cardiaco: un mese fa aveva scopato. Suona uguale no? - _Roberta_4 : RT @michelezumab: il prof di medicina legale sta facendo una campagna contro lo strozzamento mentre si scopa dicendo che se a una/o fa gode… -

Ultime Notizie dalla rete : Prof muore

Agenzia ANSA

è morta a causa di una dopo che le era stato somministrato il . Il Policlinico di ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso dell' di 46 anni. Alla donna era stato somministrato il vaccino ...L'amatissimo attore e scrittore John Peter Sloan è morto nella tarda serata del 25 marzo. Si era fatto amare in Italia per aver insegnato l'inglese in modo facile e divertente presenziando anche nelle ...Cinzia Pennino è morta a causa di una trombosi dopo che le era stato somministrato il vaccino Astrazeneca. Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il ...L'insegnante di 46 anni era ricoverata in rianimazione nel reparto del Policlinico in gravissime condizioni. Si è spenta nella notte ...