Probabili formazioni Bulgaria-Italia | tanti cambi per Mancini

(Di domenica 28 marzo 2021) Stasera la Nazionalena scenderà in campo contro laper Robertorispetto alla gara con l’Irlanda del Nord L’cerca il secondo successo in due gare di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022: una vittoria indirizzerebbe la strada azzurra. Robertopensa ad un po’ di turnover dopo la gara con l’Irlanda del Nord: in difesa spazio ad Acerbi e Spinazzola. A centrocampo torna Barella mentre in avanti c’è il bomber di trasferta (Belotti) con Chiesa e Insigne.(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Leggi su Calcionews24.com

KAZAKISTAN FRANCIA: CHI GIOCA OGGI? Ledi Kazakistan Francia ci introducono alla partita che oggi pomeriggio (almeno per il fuso italiano) si giocherà a Nur - ...ALBANIA INGHILTERRA: CHI IN CAMPO OGGI? Si accenderà questa sera alle ore 18.00 e tra le mura del Air Albania Stadium di Tirana la partita del secondo turno del girone I per le ...Stasera la Nazionale italiana scenderà in campo contro la Bulgaria: tanti cambi per Roberto Mancini rispetto alla gara con l’Irlanda del Nord L’Italia cerca il secondo successo in due gare di ...Seconda giornata di qualificazione al Mondial: Roberto Mancini si affida a Belotti, Insigne e Chiesa per battere la Bulgaria.