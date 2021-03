Premier slovacco annuncia le dimissioni per il "Caso Sputnik" (Di domenica 28 marzo 2021) E’ finita con l’addio - per ora solo annunciato - dal posto di primo ministro, ma non con un passo indietro definitivo dal governo, dove il Premier slovacco Igor Matovic spera di potere ancora rimanere nel ruolo di ministro delle Finanze, scambiando di fatto la poltrona con l’attuale titolare dell’Economia Eduard Heger. Travolto da una crisi politica profonda, innescata dalla gestione della crisi sanitaria legata al coronavirus e soprattutto da una contestatissima decisione di comprare dosi del vaccino russo Sputnik V, Matovic alla fine ha dovuto cedere alle crescenti pressioni di chi spingeva per un suo passo indietro. Esattamente un anno dopo la vittoria alle elezioni parlamentari, il suo esecutivo aveva iniziato a perdere pezzi nei giorni scorsi con i suoi ministri che avevano iniziato ad abbandonarlo, uno ad uno: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) E’ finita con l’addio - per ora soloto - dal posto di primo ministro, ma non con un passo indietro definitivo dal governo, dove ilIgor Matovic spera di potere ancora rimanere nel ruolo di ministro delle Finanze, scambiando di fatto la poltrona con l’attuale titolare dell’Economia Eduard Heger. Travolto da una crisi politica profonda, innescata dalla gestione della crisi sanitaria legata al coronavirus e soprattutto da una contestatissima decisione di comprare dosi del vaccino russoV, Matovic alla fine ha dovuto cedere alle crescenti pressioni di chi spingeva per un suo passo indietro. Esattamente un anno dopo la vittoria alle elezioni parlamentari, il suo esecutivo aveva iniziato a perdere pezzi nei giorni scorsi con i suoi ministri che avevano iniziato ad abbandonarlo, uno ad uno: ...

