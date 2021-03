Prandelli | «Qualcuno non ha capito il vero senso delle mie dimissioni»

(Di domenica 28 marzo 2021) Cesaretorna, con una nota, sulle suedalla panchina della Fiorentina. «Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmentenon haildel mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti. Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti “odiatori da tastiera” ma c’è un limite e questo limite è stato oltrepassato. Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei calciatori che mai, dico mai, mi hanno mancato di rispetto o hanno avuto comportamenti offensivi nei miei confronti. Mi appello alla responsabilità di tutti: credete alle ...

number1719 : @marifcinter Primo non ho letto un solo messaggio del genere, secondo se è una minoranza perchè parlarne, terzo ho… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: Prandelli: 'Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcu… - giornaleradiofm : Prandelli 'su mie dimissioni ricostruzioni inventate': (ANSA) - ROMA, 28 MAR - 'Sono passati pochi giorni da una mi… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Prandelli: 'Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcu…

... molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmentenon ha capito il vero senso del mio gesto. ... Cesare, ex tecnico della Fiorentina , esprime in una dichiarazione all' ANSA il suo ...