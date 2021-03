Prandelli | «Dimissioni? Dette nefandezze | quante ricostruzioni inventate»

(Di domenica 28 marzo 2021) L’ex allenatore della Fiorentina Cesareha voluto affidare all’Ansa una dichiarazione sullelesive che sono circolate sui social L’ex allenatore della Fiorentina Cesare, che ha rassegnato lepochi giorni fa, ha voluto affidare all’Ansa una dichiarazione sullelesive che sono circolate sui social sui presunti motivi del suo addio al club viola.– «Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social didi fatti mai esistiti». Leggi su ...

Una scelta, quella di lasciare la panchina dei Viola, che ha colto di sorpresa quasi tutti. In una lettera di commiato Prandelli ha parlato dell'«assurdo disagio» provato negli ultimi tempi. Di «un'om ...