Positivo al Covid e con la polmonite fugge dall'ospedale (Di domenica 28 marzo 2021) Crema (Cremona) - Due persone , entrambe positive al Covid , sono state bloccate dai carabinieri della Stazione di Crema e di Casalbuttano, dopo essersi allontanate rispettivamente dall'ospedale e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021) Crema (Cremona) - Due persone , entrambe positive al, sono state bloccate dai carabinieri della Stazione di Crema e di Casalbuttano, dopo essersi allontanate rispettivamentee ...

Advertising

fattoquotidiano : I RISULTATI DELLO STUDIO DI CRISANTI “Gli anticorpi restano in vita nell’organismo dai 9 ai 10 mesi” - lucianonobili : La carezza dell’infermiera dell’ospedale di Ancona al piccolo Matteo, di appena sette mesi, positivo al #Covid, ric… - MediasetTgcom24 : Ancona, l'infermiera e il bimbo operato all'intestino e positivo al Covid: la foto che commuove il web #salesi… - gettasofia : RT @laperlaneranera: @Francesco150250 Un positivo Covid è malato di suo, e non trasmette il VIRUS, perchè è ISOLATO ed in Trattamento Sanit… - BertinRaffaello : RT @milapersiste: Amico 47 anni va a ????? e cade, si rompe una costola che perfora polmone, finisce in ospedale. Tampone negativo. Solo 2 g… -