news_mondo_h24 : Pompiano (Brescia), 25enne arrestato per aver sequestrato la fidanzata - g_brunella : RT @fabcet: Non mi capacito di come gli uomini siano cosi. Lo sono sempre stati, oggi ci sono solo piu' riflettori. Ma e' ora di dire anche… - isamiccoli52 : RT @ultimenotizie: Un 25enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente, costretta prima a… - ildpaa : RT @ultimenotizie: Un 25enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente, costretta prima a… - AriannaAmbrosi0 : RT @ultimenotizie: Un 25enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona ai danni della convivente, costretta prima a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompiano Brescia

ARRESTATO 25ENNE Per questo motivo, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri in provincia di. LA LITE INIZIATA IN STRADA L'incubo per la ragazza è iniziato a, dove la coppia è ...E' accaduto in provincia ditra, dove la coppia ha litigato in strada e dove la donna è stata fatta salire con schiaffi e insulti dal fidanzato su un furgone, e Vestone, dove la ...Il fattaccio è avvenuto in provincia di Brescia, in Lombardia: a Pompiano la coppia ha litigato in strada e la donna è stata poi costretta a salire sul furgone con schiaffi e insulti; a Vestone la ...Un 25enne di Pompiano, nel Bresciano, è stato arrestato per sequestro di persona dopo aver trascinato nei boschi della Valsabbia la compagna. L’uomo pretendeva dalla compagna che lei si scusasse per l ...