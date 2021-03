PlayStation inarrestabile | profitti in crescita e da record nel ' miglior anno di sempre per Sony'

(Di domenica 28 marzo 2021)5 sarà anche introvabile sul mercato, ma questo non significa chee il brandnon stiano registrando degli incassi da paura. Secondo un recente report di NHK, la grande compagnia nipponica è sulla strada giusta per chiudere l'attualefiscale (fine marzo 2021) con risultati e guadagni. Per, questo potrebbe tradursi nell'e di. In aridi numeri,potrebbe registrare un profitto netto di ben 10 miliardi di dollari, una cifra raggiunta grazie all'elevata richiesta di videogiochi, film e intrattenimenti vari, trainati dalla pandemia e dai successivi lockdown che si sono protratti fin dallo scorso marzo. Leggi altro...

