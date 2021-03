PlayStation 3 addio? Sony blocca l' accesso al PS Store per le sue console anziane

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo fa vi avevamo riportato alcune indiscrezioni che vedevanopronta a staccare la spina alle divisioni PS3, PSVita e PSP del proprio PS. Allora si trattava solo di una voce di corridoio enon aveva annunciato niente di ufficiale. Sfortunatamente, pare che l'indiscrezione fosse una vera profezia: secondo le ultime testimonianze, pare che la compagnia abbia chiuso definitivamente l'al PSdaPS3, PS Vita e PSP. Non solo: sarebbero spariti perfino le sezioni dei giochi in vendita per quelle determinate. Anche accedendo da mobile o da web, è possibile esplorare solo il catalogo di titoli PS4 e PS5, mentre i giochi più anzianotti risultano non pervenuti. Leggi altro...

