(Di domenica 28 marzo 2021)2020 entra nel vivo e gli animi si scaldano sempre di più. Ieri, 27 marzo, durante la seconda puntata del serale, c’è stato un nuovo botta e risposta tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. La Celentano, dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata, ha attaccato ancheMiliddi. Durante la seconda puntata del serale Alessandra Celentano ha dichiarato senza esitazione che nella squadra della Cuccarini ci sono elementi che non meritano il serale, supoi è particolarmente dura : “E’ negata, lo penso e lo dico”. Affermazioni che fanno infuriare la Cuccarini: “Non ti puoi permettere di dire ad una ragazza che è negata, le parole hanno un peso. Si possono esprimere gli stessi concetti usando parole differenti”,ma la Celentano non ha ...

zazoomblog : “Pizzettare”. Amici 20 un messaggio sui social incendia la polemica. Rosa e Martina ancora nel mirino - #“Pizzetta… - gengy00 : RT @deeeebbsss: LEONARDO SEI PURO , ARRIVI , SEI ARTE! Farai strada mentre quelle PIZZETTARE andranno alle sagre della polpetta, sempre se… - deeeebbsss : LEONARDO SEI PURO , ARRIVI , SEI ARTE! Farai strada mentre quelle PIZZETTARE andranno alle sagre della polpetta, se… - ineedtocomment : SE FANNO USCIRE LEO PER TENERE DENTRO LE DUE PIZZETTARE DEL VILLAGGIO TURISTICO BELLAMMARE GIURO CHE È L'ULTIMA PUN… - ludopu : Lorella smettila di far tornare i musical ad amici, soprattutto con queste tre pizzettare. #Amici20 -

...80 pezzi per dellecome Martina e Rosa' . Le polemiche sul post ricondiviso da Giulia Pauselli Il retweet ha naturalmente scatenato una serie di reazioni diverse da parte dei fan di, ...20, Giulia Pauselli: frecciatina per Rosa e Martina? Nell'attuale edizione di20, nella ... RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per dellecome ...Sui social, Giulia Pauselli fa chiarezza sul tweet contro Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, poi mette a tacere una fan: le sue parole.Clamorosa gaffe per Giulia Pauselli di Amici. Ballerina professionista del talent di Canale 5, la 29enne ha condiviso un tweet offensivo nei confronti di due allieve del programma, ovvero Rosa Di Graz ...