Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo: stasera in TV su Italia 1 il terzo film della saga Disney

Ancora un appuntamento con le avventure dei Pirati Disney, stasera su Italia 1 alle 21:20, grazie a Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, il film con Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. Johnny Depp torna stasera su Italia 1, dalle 21:20, con Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, terzo film della saga Disney, cominciata nel 2003 con La maledizione della prima luna, che conta in tutto 5 capitoli.

