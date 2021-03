Pina Auriemma | chi è la sedicente maga condannata a 19 anni e mezzo per l’omicidio Gucci

(Di domenica 28 marzo 2021) Il colossal Americano, House of, che vede Lady Gaga nei pazzi di Patrizia Reggiani ha acceso nuovamente i riflettori suldello stilista. Stasera ospite nel salotto di ‘Live – Non è la D’Urso’, laa cui Ladysi affidò per uccidere l’ingombrante marito. LEGGI ANCHE => Cosa sappiamo di, nuovo film di Ridley Scott con Lady Gaga La Reggiani, prima moglie e madre delle due figlie, provava forte rancore per la decisione del marito di separarsi, rancore che diventò odio quando lui le chiese il divorzio per sposare la nuova compagnia Paola Franchi. Le intenzioni deplorevoli della donna erano note: mai aveva fatto mistero dell’intenzione di uccidere il marito e si ...

Ri_Ghetto : Oddio Pina Auriemma da Barbarella #noneladurso - roseb_tch : MA SALMA HAYEK ALLORA FARÀ PINA AURIEMMA ???? #noneladurso - ItalyZeitgeist : Pina Auriemma non ha preso un euro dalla Reggiani. Certo, perché c'erano le lire. #noneladurso - Silvicina3 : @LiveNoneladUrso E invece ti attacchi al ca66o cara Pina. Parliamo dell omicidio quando e come vogliamo. Tralaltro… - FanpageLadurso : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso, il racconto di Pina Auriemma, l'intermediaria di Patrizia Reggiani nell'omicidio di Maurizio Gucc… -

, omicidio Gucci/ "Patrizia Reggiani pericolosa, non voglio incontrarla" Gabriella per la prima volta dopo molti anni aveva asserito di aver visto il figlio cambiato nonostante i gravi ...a " Live Non è la D'Urso " per parlare del delitto Gucci . È infatti considerata l'organizzatrice dell' omicidio di Maurizio Gucci , avvenuto la mattina del 27 marzo 1995. Per questo la "...Ossessionata dall’odio per l’ex marito, Patrizia Reggiani, per tutti ‘Lady Gucci’, assoldò la sedicente ‘maga’ Pina Auriemma, per far uccidere Maurizio Gucci ...Con la chiusura della trasmissione in prima serata, Barbara d’Urso si riprende la domenica pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione. Quest’ultimo avrebbe dichiarato che agli ospiti di Barbara d’U ...