Pierpaolo Pretelli rivela | “Andrea Zelletta? Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto…”

(Di domenica 28 marzo 2021)ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio durante Non succederà più, ha parlato di molti argomenti, compresa la sua fidanzata Giulia Salemi e l’ex fiamma Elisabetta Gregoraci. Spazio, poi, anche per l’amicizia con: “? Ciper…” Qualcosa tra,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

potrebbe partecipare a Tale e Quale Show . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , ha rivelato di essersi messo a studiare in tal senso anche se la proposta ufficiale non sarebbe ...ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio durante Non succederà più, ha parlato di molti argomenti, compresa la sua fidanzata Giulia Salemi e l'ex fiamma Elisabetta Gregoraci . Spazio,...Una confessione inaspettata, quella rilasciata da Pierpaolo Pretelli a 'Radio Radio'. Intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più, l'ex gieffino, finalista d ...Pierpaolo Pretelli rivela di avere qualche problema con un ex coinquilino del GF Vip: "Andrea Zelletta? Ci sono rimasto male per alcune cose che ho visto".