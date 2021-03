Piccoli panini di riso e verdure | buoni e ottimi per la dieta | solo 70 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 marzo 2021) Se delle gallette dine avete più che abbastanza, sappiate che i vostri carboidrati quotidiani ve li potete procurare ugualmente, e anche in maniera più sfiziosa. La soluzione sta in questiale alleche andiamo a presentarvi qui appresso. Tra l’altro sono adatti anche a chi soffre di certe intolleranze alimentari, come per esempio la celiachia: questo perché non contengono glutine. E poi sono davveroe appetitosi, basti pensare che la loro consistenza non ha niente a che fare con quella un tantino gommosa delle classiche gallette di(diciamo la verità, si tratta di uno dei loro aspetti più, come dire, discutibili, se non proprio repellenti). Ma veniamo alla nostra ricetta. Gli ingredienti Per circa nove paninetti ci ...