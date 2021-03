Perché rimandiamo sempre le cose importanti? La risposta è molto scomoda

(Di domenica 28 marzo 2021)continuamente le decisioni, anche quelle che potrebbero cambiare la nostra vita in meglio? La procrastinazione può diventare una trappola. L’essere umano è abitudinario per gran parte della sua esistenza. La routine ha un effetto estremamente calmante su di lui, poiché gli trasmette la sensazione di avere le variabili della propria vita sotto controllo. Per questo motivo, prendere una decisione che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

apicella57 : RT @DavLucia: @apicella57 Buonanotte Antonella,mettiamo a riposo i pensieri e rimandiamo tutto a domani,perché i sogni non possono aspettar… - DavLucia : @apicella57 Buonanotte Antonella,mettiamo a riposo i pensieri e rimandiamo tutto a domani,perché i sogni non posson… - pieraciani : RT @Chiaratw28: @GiorgiaMeloni Tutti speriamo che Marta guarisca. Chissà se i media potranno guarire dalla malattia dell’insabbiamento. Eh… - 2rMarzia : RT @Chiaratw28: @GiorgiaMeloni Tutti speriamo che Marta guarisca. Chissà se i media potranno guarire dalla malattia dell’insabbiamento. Eh… - Chiaratw28 : @GiorgiaMeloni Tutti speriamo che Marta guarisca. Chissà se i media potranno guarire dalla malattia dell’insabbiame… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché rimandiamo

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Ho tre semplici preoccupazioni : 1) come si possono fare in sicurezza mentrele elezioni ... "Da ottobre Raggi è cresciuta nei sondagginessuno sta parlando di Roma. Tutti parliamo di ...... "Quando verranno ufficializzate le primarie valuterò due aspetti: l'orientamento del Pd,... "Come svolgere le primarie in sicurezza, mentrele elezioni per il rischio Covid, senza ...