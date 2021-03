Pentathlon | infortunio per Irene Prampolini | la staffetta mista azzurra è 13ma in Coppa del Mondo a Budapest

Leggi su oasport

(Di domenica 28 marzo 2021) Si chiude in anticipo, per via di un, la tappa delladeldimoderno a, in Ungheria, pere Giorgio Micheli, i due azzurri impegnati oggi nella: l’italiana cade nella prova di equitazione e la coppia non prende parte al laser run. Non vi sono al momento ulteriori informazioni circa l’entità dell’dell’. Oggi in terra magiara si registra la vittoria della Gran Bretagna, con Olivia Green e Joseph Choong, che con 1470 punti batte, nel laser run conclusivo, Ungheria I, con Sarolta Simon e Balazs Szep, seconda a 4? (1466). Dietro le prime due coppie il vuoto, col gradino più basso del podio che viene arpionato dalla ...