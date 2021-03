Pd, Madia: “Per nuovo capogruppo cooptazione mascherata”. Serracchiani: “Io autonoma” (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – “Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una comunità democratica che è viva ed esigente con chi la rappresenta. Penso valga la pena insistere e provarci fino in fondo a cambiare in meglio il nostro partito. Abbiamo la fortuna di poterlo fare potendo contare su tantissime persone di grande valore”. Inizia così la lettera che Marianna Madia ha inviato ai colleghi deputati del gruppo Pd. Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – “Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi. E parlarci con chiarezza e trasparenza, senza bizantinismi, penso possa aiutare a riannodare il filo spezzato di una comunità democratica che è viva ed esigente con chi la rappresenta. Penso valga la pena insistere e provarci fino in fondo a cambiare in meglio il nostro partito. Abbiamo la fortuna di poterlo fare potendo contare su tantissime persone di grande valore”. Inizia così la lettera che Marianna Madia ha inviato ai colleghi deputati del gruppo Pd.

