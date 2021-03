Pd, Madia accusa Delrio: “Serracchiani cooptata come capogruppo”. Lei replica: “Io autonoma” (Di domenica 28 marzo 2021) L’ex ministra Pd Marianna Madia ha inviato una lettera ai deputati e alle deputate dem in cui critica duramente il capogruppo uscente alla Camera Graziano Delrio, per il suo sostegno a Debora Serracchiani come futura presidente dei democratici alla Camera. Secondo Madia, le stessa in corsa per la carica di capogruppo, “si è ripiombati nel tradizionale gioco di accordi trasversali più o meno espliciti con il capogruppo uscente, da arbitro di una competizione da lui proposta, che si è fatto attivo promotore di una delle due candidate, trasformando ai miei occhi il confronto libero e trasparente che aveva indetto in una cooptazione mascherata”. La lettera di Madia “Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi“, si legge nella ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) L’ex ministra Pd Mariannaha inviato una lettera ai deputati e alle deputate dem in cui critica duramente iluscente alla Camera Graziano, per il suo sostegno a Deborafutura presidente dei democratici alla Camera. Secondo, le stessa in corsa per la carica di, “si è ripiombati nel tradizionale gioco di accordi trasversali più o meno espliciti con iluscente, da arbitro di una competizione da lui proposta, che si è fatto attivo promotore di una delle due candidate, trasformando ai miei occhi il confronto libero e trasparente che aveva indetto in una cooptazione mascherata”. La lettera di“Care colleghe, cari colleghi, la verità rende liberi“, si legge nella ...

