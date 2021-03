Pattinaggio artistico oggi, Mondiali 2021: orari Gala di chiusura, tv, programma, italiani presenti (Di domenica 28 marzo 2021) Si concluderanno con il classico Gala finale i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, le cui competizioni sono andate in scena questa settimana a Stoccolma, in Svezia, presso l’Ericsson Globe Arena. I migliori pattinatori della rassegna delizieranno il pubblico da casa con performance creative e originali, finalmente liberi dalla tensione della gara. In scena ci saranno ovviamente tutti i primi tre classificati delle rispettive specialità ma anche tantissimi altri invitati dalle Federazione internazionale. I riflettori saranno puntati ovviamente sui big della disciplina come Yuzuru Hanyu, fuoriclasse che solitamente in questi contesti si lascia andare a performance eccellenti e deliziosi momenti simpatici, oltre che Nathan Chen, Anna Shcherbakova, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Victoria Sinitsina-Nikita ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Si concluderanno con il classicofinale i Campionatidi, le cui competizioni sono andate in scena questa settimana a Stoccolma, in Svezia, presso l’Ericsson Globe Arena. I migliori pattinatori della rassegna delizieranno il pubblico da casa con performance creative e originali, finalmente liberi dalla tensione della gara. In scena ci saranno ovviamente tutti i primi tre classificati delle rispettive specialità ma anche tantissimi altri invitati dalle Federazione internazionale. I riflettori saranno puntati ovviamente sui big della disciplina come Yuzuru Hanyu, fuoriclasse che solitamente in questi contesti si lascia andare a performance eccellenti e deliziosi momenti simpatici, oltre che Nathan Chen, Anna Shcherbakova, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Victoria Sinitsina-Nikita ...

