Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: bilancio positivo per un’Italia battagliera (Di domenica 28 marzo 2021) Certezze e risposte incoraggianti in vista del futuro; è positivo il bilancio dell’avventura della Nazionale italiana di Pattinaggio di figura ai Campionati Mondiali 2021 andati in scena questa settimana all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma. I nostri ragazzi sono infatti riusciti a piazzarsi in due prove su quattro in top ten, sfiorando l’impresa anche nella specialità individuale maschile, gara quest’anno dall’altissimo contenuto tecnico. Nelle coppie d’artistico infatti Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno centrato l’ottava posizione, confermando lo stesso piazzamento di Saitama 2019; una gara oltremodo complicata quella degli atleti delle Fiamme Oro che, dopo uno short prgram decisamente falloso contrassegnato da due errori sanguinosi negli elementi di salto, si sono resi ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Certezze e risposte incoraggianti in vista del futuro; èildell’avventura della Nazionale italiana didi figura ai Campionatiandati in scena questa settimana all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma. I nostri ragazzi sono infatti riusciti a piazzarsi in due prove su quattro in top ten, sfiorando l’impresa anche nella specialità individuale maschile, gara quest’anno dall’altissimo contenuto tecnico. Nelle coppie d’infatti Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno centrato l’ottava posizione, confermando lo stesso piazzamento di Saitama 2019; una gara oltremodo complicata quella degli atleti delle Fiamme Oro che, dopo uno short prgram decisamente falloso contrassegnato da due errori sanguinosi negli elementi di salto, si sono resi ...

