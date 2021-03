Patricia Gucci contro il film con Lady Gaga: “Memoria di mio padre calunniata” (Di domenica 28 marzo 2021) La figlia di Aldo Gucci si scaglia contro House of Gucci, il film di hollywoodiano diretto da Ridley Scott. (Instagram)Dopo lo sfogo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, per non essere stata interpellata per le riprese del film di Ridley Scott, non si placano le polemiche su House of Gucci. Questa volta è Patricia Gucci, figlia di Aldo, storico direttore della Maison, a dire la sua sulla pellicola hollywoodiana. Leggi anche -> Rainews24, chi è la giornalista Veronica Fernandes Patricia Gucci contro Hollywood In un lungo post sui social, la figlia di Aldo Gucci e Bruna Palombo, non ha usato mezzi termini per attaccare House of ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) La figlia di Aldosi scagliaHouse of, ildi hollywoodiano diretto da Ridley Scott. (Instagram)Dopo lo sfogo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio, per non essere stata interpellata per le riprese deldi Ridley Scott, non si placano le polemiche su House of. Questa volta è, figlia di Aldo, storico direttore della Maison, a dire la sua sulla pellicola hollywoodiana. Leggi anche -> Rainews24, chi è la giornalista Veronica FernandesHollywood In un lungo post sui social, la figlia di Aldoe Bruna Palombo, non ha usato mezzi termini per attaccare House of ...

