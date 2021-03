Passaporto vaccinale Ue: disponibile dal 15 giugno, può risollevare il turismo in Italia (Di domenica 28 marzo 2021) Il Passaporto vaccinale dal 15 giugno potrebbe essere disponibile in Europa. Permetterà una maggiore libertà di movimento a chi ha ottenuto la vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Industria Thierry Breton. Il Passaporto vaccinale non sarà obbligatorio Il ”certificato” vaccinale disponibile a livello europeo sarà sia in formato cartaceo, sia digitale, ha spiegato Breton. Dotato di “codice QR”, indicherà “il tipo di vaccino ricevuto”, “se sei stato portatore della malattia” e “se si hanno gli anticorpi”. Questo documento vale per prendere un aereo, partecipare a un “evento importante” o entrare in un luogo pubblico. Ma non sarà obbligatorio, ha precisato il commissario. Il Passaporto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 marzo 2021) Ildal 15potrebbe esserein Europa. Permetterà una maggiore libertà di movimento a chi ha ottenuto la vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Industria Thierry Breton. Ilnon sarà obbligatorio Il ”certificato”a livello europeo sarà sia in formato cartaceo, sia digitale, ha spiegato Breton. Dotato di “codice QR”, indicherà “il tipo di vaccino ricevuto”, “se sei stato portatore della malattia” e “se si hanno gli anticorpi”. Questo documento vale per prendere un aereo, partecipare a un “evento importante” o entrare in un luogo pubblico. Ma non sarà obbligatorio, ha precisato il commissario. Il...

