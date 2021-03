Pasquale Vespa e gli insulti ad Azzolina | il ministro gli toglie l’incarico

(Di domenica 28 marzo 2021) Pubblicava foto con il volto dell’allora ministra dell’Istruzione Luciaaccostato a personaggi da film horror. Inoltre è accusato di avere scritto, più volte, commenti sessisti e minacce sui social. Per questo il professor, classe ’67 campano, tempo fa è stato querelato per diffamazione e minacce reiterate dall’exdella scuola. Il processo a

AzzolinaLucia : Il ministro Bianchi ha deciso di revocare l’incarico a Pasquale Vespa. Lo ringrazio, ha fatto la cosa giusta. Cont… - fanpage : ??Pasquale Vespa a processo per diffamazione e minacce gravi all'ex Ministra Azzolina - myrtamerlino : Il Ministero dell'Istruzione ha revocato l'incarico a Pasquale #Vespa. Mi sembra il minimo, un grande abbraccio a Lucia #Azzolina. - ninaeffemele : RT @vfishkia: La domanda è: come è arrivato Pasquale Vespa a fare il segretario al ministero dell'istruzione? - Fabiobros : RT @beppesevergnini: Andatevi a leggere cosa scriveva questo signore e poi chiedetevi: com’è possibile? @corriere -

'Alla fine, è andata bene'. Lo afferma l'ex ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a La Stampa, dopo la revoca dell'incarico a, il docente precario, sul quale è aperto un procedimento penale, assunto come collaboratore dal sottosegretario leghista all'Istruzione, Rossano Sasso. Procedimento dovuto alle accuse