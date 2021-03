Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e cosa è vietato (Di domenica 28 marzo 2021) Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, tutta Italia sarà zona rossa. Quindi sia a Pasqua che a Pasquetta si dovranno rispettare le restrizioni messe in campo dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Vediamo cosa si può fare e cosa è vietato. Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, tutta Italia sarà. Quindi sia ache asi dovranno rispettare le restrizioni messe in campo dal governo per arginare la diffusione del Coronavirus. Vediamosi puòinsi puòe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

disinnescare_ : Mario Draghi organizzati con i posti di blocco per Pasqua e Pasquetta perché qui stanno organizzando tutti i festin… - Bruno_FNS : @alessiomagno1 Buongiorno e Buona Domenica delle Palme a tutti.?? Pasqua e Pasquetta? Come da tradizione, nata vota… - fanpage : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e cosa è vietato: le regole del prossimo weekend - BSanturbano : Pasqua e Pasquetta: «Vietati picnic e grigliate sulle grave del Piave» - infoitinterno : Pasqua e Pasquetta in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato dal nuovo lockdown -