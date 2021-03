Pasqua 2021, spostamenti, visite a parenti: cosa si può fare da domani al 30 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Un altro aprile blindato . Da domani cambia ancora la mappa dei colori dell'Italia e, in base all'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, alle otto Regioni e una Provincia ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Un altroblindato . Dacambia ancora la mappa dei colori dell'Italia e, in base all'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, alle otto Regioni e una Provincia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - fattoquotidiano : Covid, a Pasqua vaccini per i poveri: 1200 dosi “regalate” dal Papa ai bisognosi. L’Aula Paolo VI la struttura vacc… - LaStampa : Seconde case e spostamenti, come muoversi a Pasqua: ipotesi lockdown per il 25 aprile e il Primo Maggio - BSanturbano : Pasqua e Pasquetta: «Vietati picnic e grigliate sulle grave del Piave» -