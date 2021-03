Parcheggi | percorsi colorati e documenti obbligatori | come funziona il centro vaccinale della Fiera di Genova

Advertising

CCOwl56 : @alfadixit @GiancarloDeRisi Molti + punti vaccinali e scaglione gli orari e predisporre le aree antistanti con parc… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggi percorsi

Il Secolo XIX

...nostra regione - spiega Piana - rivolgiamo sempre più attenzione alla valorizzazione dei...comuni Posted on 4 Novembre 2019 4 Novembre 2019 Author Redazione Per la realizzazione di, ...Auto in doppia fila,non regolamentari, movimenti affrettati e scoordinati di veicoli e ... Porre in sicurezza icasa - scuola e le fermate dei mezzi pubblici, ridurre drasticamente ...Saranno due le linee di vaccinazione: una, gestita dalla Asl3, rivolta alle persone con età tra 79 e 75 anni e poi anche tra 74 e 70 anni. L’altra, gestita dal personale della sanità privata convenzio ...La tragedia in via Padania Industriale a Spresiano, sembra che l’uomo fosse impegnato a dare delle indicazioni al collega, quando quest’ultimo, non avendolo visto, l’ha investito ...