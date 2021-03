Papa Francesco “Scioccati e provati da pandemia, crisi diventata pesante” (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L’anno scorso eravamo più Scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante”. Lo ha detto il Papa durante la messa nella Domenica delle Palme: “In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? – ha spiegato Bergoglio – Gesù prende la croce e si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, psicologico e spirituale perchè il maligno approfitta della crisi per seminare sfiducia, disperazione e zizzania. Noi cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria che è la madre di Gesù e anche la sua prima discepola. Ha seguito suo Figlio, ha preso su di sè la sua parte di sofferenza, di buio e ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della. L’anno scorso eravamo più, quest’anno siamo più. E laeconomica è”. Lo ha detto ildurante la messa nella Domenica delle Palme: “In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? – ha spiegato Bergoglio – Gesù prende la croce e si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, psicologico e spirituale perchè il maligno approfitta dellaper seminare sfiducia, disperazione e zizzania. Noi cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria che è la madre di Gesù e anche la sua prima discepola. Ha seguito suo Figlio, ha preso su di sè la sua parte di sofferenza, di buio e ha ...

