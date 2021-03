Papa Francesco: “La crisi economica è diventata pesante” (Di domenica 28 marzo 2021) L’Angelus di Papa Francesco della Domenica delle Palme 2021: “Seconda Settimana Santa in pandemia. Siamo provati”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus della Domenica delle Palme 2021 Papa Francesco si è soffermato sull’emergenza coronavirus. Una situazione che condizionerà anche quest’anno la Pasqua. “Siamo entrati nella Settimana Santa – ha detto Bergoglio – per la seconda volta viviamo in un contesto della pandemia. L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è davvero diventata pesante“. Domenica delle Palme 2021, l’Angelus di Papa Francesco Papa Francesco ha parlato del momento attuale che sta attraversando il Paese: “In questa ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) L’Angelus didella Domenica delle Palme 2021: “Seconda Settimana Santa in pandemia. Siamo provati”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus della Domenica delle Palme 2021si è soffermato sull’emergenza coronavirus. Una situazione che condizionerà anche quest’anno la Pasqua. “Siamo entrati nella Settimana Santa – ha detto Bergoglio – per la seconda volta viviamo in un contesto della pandemia. L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. E laè davvero“. Domenica delle Palme 2021, l’Angelus diha parlato del momento attuale che sta attraversando il Paese: “In questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Il Papa apre la Settimana Santa invitando allo stupore della croce San Francesco d'Assisi, guardando il Crocifisso, si meravigliava che i suoi frati non piangessero. E noi, riusciamo ancora a lasciarci commuovere dall'amore di Dio? Perché non sappiamo più stupirci ...

Papa Francesco 'Scioccati e provati da pandemia, crisi diventata pesante' Lo ha detto il Papa durante la messa nella Domenica delle Palme: "In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? - ha spiegato Bergoglio - Gesù prende la croce e si fa carico del male che tale ...

Domenica delle Palme, la messa di Papa Francesco: "Siamo più provati dalla pandemia" QUOTIDIANO.NET Il Papa nella domenica delle Palme: "Un'altra Pasqua pandemia, siamo provati" Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa della Domenica delle Palme. "Anche oggi tanti ammirano Gesù: ha parlato bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambiato la storia... Lo ammira ...

Il Papa apre la Settimana Santa invitando allo stupore della croce "Da subito Gesù ci stupisce. La sua gente lo accoglie con solennità, ma Lui entra a Gerusalemme su un umile puledro. La sua gente attende per Pasqua il liberatore potente, ma Gesù viene per compiere l ...

