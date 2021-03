Paolo Calabresi Marconi, il produttore televisivo marito di Alessia Marcuzzi (Di domenica 28 marzo 2021) Paolo Calabresi Marconi è il marito di Alessia Marcuzzi dal 2014. La showgirl stasera sarà tra i gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” a partire dalle 20:30 su Raitre. Nato nel 1964 Paolo Calabresi è admin e founder di Buddy Film, casa di produzione indipendente nata nel 2002. La casa di produzione realizza spot pubblicitari, videoclip musicali, video aziendali e produzioni cinematografiche. La Buddy Film ha collaborato con brand ed aziende come Rai, la Warner, Poste Italiane, Peugeot, FCA Fiat Chrysler Group (Alfa Romeo, Fiat, Fiat Industrial, Jeep, Lancia), L’Oreal. Anche personaggi come Laura Pausini e Renato Zero figurano tra i clienti di Paolo Calabresi. Paolo Calabresi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)è ildidal 2014. La showgirl stasera sarà tra i gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” a partire dalle 20:30 su Raitre. Nato nel 1964è admin e founder di Buddy Film, casa di produzione indipendente nata nel 2002. La casa di produzione realizza spot pubblicitari, videoclip musicali, video aziendali e produzioni cinematografiche. La Buddy Film ha collaborato con brand ed aziende come Rai, la Warner, Poste Italiane, Peugeot, FCA Fiat Chrysler Group (Alfa Romeo, Fiat, Fiat Industrial, Jeep, Lancia), L’Oreal. Anche personaggi come Laura Pausini e Renato Zero figurano tra i clienti di...

Advertising

CosenzaChannel : «Il Commissario Francesco Paolo #Figliuolo, che era preoccupato per la nostra regione, una volta arrivato in loco h… - Rick_13_x : Non tutti i calabresi sono Paolo - claudiabazzani1 : @brookesbellarke Che poi l'articolo è scritto da Paolo Mieli? Gianrico Carofiglio? Mentana? Calabresi? Ahhhh no da… - granelli_paolo : RT @MaurizioIlBrig1: @NicolaMorra63 sei un grande, l'orgoglio di tutti noi calabresi onesti, vai avanti e portali tutti in tribunale #IoSto… - MariNaziLesbian : NOI MACRI SIAM CALABRESI, CONOSCIAM TANTI NDRANGHETISTI. IO HO SCOPATO SIA I PEDOFILI ASSASSINI PAOLO E… -