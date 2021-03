Paola Caruso con il nuovo fidanzato a A Domenica Live | «Con lui mi sento sicura» Barbara d’Urso commossa

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 28 marzo 2021) Asiede mano nella mano con il, il pugile Dario Socci: «Con lui è diverso. Mi fa sentire».domanda dettagli sul primo incontro. Dario Socci racconta: «Le ho mandato un messaggio su Instagram, lei non mi ha risposto all’inizio».spiega: «Ero traumatizzata dagli uomini, non ho risposto. Ho lavorato per un suo amico, ho fatto una sponsorizzazione per un suo amico a Salerno e lui è venuto». Il primo bacio è avvenuto in auto, dopo due appuntamenti., che da due anni non aveva una relazione, ricorda: «È stato lui a baciarmi. Prima magari ero io a prendere l’iniziativa… adesso…». Dario ...