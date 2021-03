Pallanuoto | un ottimo Posillipo esce sconfitto dalla trasferta di Palermo

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Termina con diverse recriminazioni lasiciliana dei ragazzi delladel, autori di una prova superlativa, nonostante le tantissime espulsioni subite nell’arco dei quattro tempi. Sulla sirena si contano ben 16 superiorità numeriche fischiate a favore dei padroni di casa, con in aggiunta quattro rigori e due espulsioni definitive per proteste dei rossoverdi Bertoli e Baraldi. Uno score incredibile se si considera l’andamento tutt’altro a senso unico del match (con solo 6 falli fischiati in nostro favore, più un rigore), che entrambe le squadre stavano affrontando con il giusto piglio e la concentrazione che meritano incontri di questo livello. In apertura è Mattiello a rispondere ad uno scatenato Vlahovic (top scorer del match con 6 reti), con Spinelli bravo a neutralizzare ...

