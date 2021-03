Pallamano, Serie A femminile 2021: alla Jomi Salerno il big match, campane in fuga (Di domenica 28 marzo 2021) E’ la Jomi Salerno la padrona della Serie A di Pallamano femminile 2021, con la formazione campana che nel big match della 24esima giornata ha sconfitto il Brixen Sudtirol per 24-23, allungando in vetta alla classifica e iniziando a pensare già ai play-off. Battuta d’arresto per la Santarelli Cingoli, fanalino di coda, e sconfitto da Leno per 22-15, con le Guerriere Malo in grado di superare 24-20 il Padova nel derby veneto, grazie alle sette reti a testa di Maria Amelia Belotti ed Erika Losco. Nel posticipo della domenica, La AC Erice ha agganciato il terzo posto, sconfiggendo 28-17. Rinviate Nuoro-Ariosto Ferrara e Pontinia-Mechanic System Oderzo. I risultati di giornata: ORA PARTITA RISULTATO match REPORT sabato ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) E’ lala padrona dellaA di, con la formazione campana che nel bigdella 24esima giornata ha sconfitto il Brixen Sudtirol per 24-23, allungando in vettaclassifica e iniziando a pensare già ai play-off. Battuta d’arresto per la Santarelli Cingoli, fanalino di coda, e sconfitto da Leno per 22-15, con le Guerriere Malo in grado di superare 24-20 il Padova nel derby veneto, grazie alle sette reti a testa di Maria Amelia Belotti ed Erika Losco. Nel posticipo della domenica, La AC Erice ha agganciato il terzo posto, sconfiggendo 28-17. Rinviate Nuoro-Ariosto Ferrara e Pontinia-Mechanic System Oderzo. I risultati di giornata: ORA PARTITA RISULTATOREPORT sabato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie PALLAMANO MASCHILE A2: LA ORLANDO PALLAMANO HAENNA SCONFITTA SUL CAMPO DEL LANZARA ...DEL LANZARA Una sconfitta che lascia non poco rammarico quella dubita sabato 27 marzo dalla Orlando Pallamano Haenna sul campo del forte Lanzara vice capolista del girone C del Campionato di Serie A2 ...

La Orlando Pallamano Haenna sconfitta sul campo del Lanzara Una sconfitta che lascia non poco rammarico quella dubita sabato 27 marzo dalla Orlando Pallamano Haenna sul campo del forte Lanzara vice capolista del girone C del Campionato di Serie A2 maschile. Infatti malgrado il punteggio finale dica che i padroni di casa hanno vinto per 29 " 23, ...

Pallamano Serie A - La Ego Siena sconfitta a Siracusa - 27.03.21 SienaFree.it PALLAMANO / La Santarelli conquista un punto in Sardegna, 30-30 contro la Raimond Sassari I ragazzi di Palazzi sono riusciti a recuperare, a sei minuti dalla fine, uno svantaggio di 4 reti, 7 gol per Antic e Mangoni CINGOLI, 28 marzo 2021 – La Santarelli Cingoli conquista un importante pun ...

La Carpine va ko a S.Lazzaro e vede allontanarsi le chance playoff Si assottigliano le chance della Pallamano Carpine di lottare per uno dei primi 4 posti che valgono le semifinali promozione in Serie B. I giallorossi hanno conosciuto ieri sera a San Lazzaro la quart ...

