Palermo, verso la sfida contro la Casertana: anche Corrado vicino al rientro, le ultime dall'infermeria (Di domenica 28 marzo 2021) Un altro turno senza partite per il Palermo dopo il rinvio delle partite contro Monopoli e Foggia.Nella giornata di ieri, l'ultimo allenamento della settimana allo Stadio "Renzo Barbera". "Seduta pomeridiana per i rosanero che si avviano a recuperare tutti gli acciaccati, rimasti precauzionalmente ai box", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Doda e Lancini, che nella seduta di venerdì avevano svolto parte dell'allenamento con i compagni, non hanno lavorato in gruppo, così come Corrado.Ciò nonostante, tutti e tre hanno intensificato la riatletizzazione e domani potrebbero definitivamente tornare a disposizione di Filippi in vista della trasferta di sabato a Caserta. contro la Casertana, dunque, salvo sorprese, dovrebbe mancare il solo De Rose, che dovrà scontare un turno di squalifica.

