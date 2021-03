Pagelle F1 GP Bahrain 2021 | Hamilton perfetto | che beffa per Verstappen Ferrari senza sussulti

(Di domenica 28 marzo 2021) Gara strepitosa quella del Gran Premio del Bahrein di Formula 1. Il primo appuntamento stagionale viene vinto da chi si è preso sei degli ultimi sette Mondiali, sette in tutto, quel Lewische sempre sul pezzo. Dietro l’olandese c’è Bottas a completare il podio,interlocutoria con Leclerc sesto che perde due posizioni rispetto alla partenza e Sainz che scatta e chiude ottavo. Andiamo dunque a scoprire ledi Sportface.it. LEWIS10 – Straordinario il pilota britannico, capace di mantenere i nervi saldi e di essere favorito dal solito pizzico di fortuna che aiuta gli audaci e i campioni. Subisce il sorpasso, ma in maniera non lecita. Gli ripiove dall’alto la prima posizione e stavolta fa di tutto per restare davanti. E ci riesce. Prova di ...

Advertising

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #GPBahrain Le pagelle delle qualifiche: #Verstappen dominatore, ma le #Mercedes ci sono. #Leclerc ha sangue freddissim… - sportface2016 : #GPBahrain Le pagelle delle qualifiche: #Verstappen dominatore, ma le #Mercedes ci sono. #Leclerc ha sangue fredd… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bahrain

Sportface.it

HAMILTON - voto 8 Ricomincia da dove aveva lasciato. E lo fa con la solita strafottenza tecnica. Il duello con Verstappen, anche lui in grande spolvero e con una vettura leggermente superiore, è il ...Ledi Leo Turrini del Gp del. Profondo Rosso, il podcast di Leo Turrini / Il blog 10 HAMILTON Il Re è ancora lui. Vince con una Mercedes che forse non era superiore alla Red Bull di ...Le pagelle di Leo Turrini del Gp del Bahrain. Il Re è ancora lui. Vince con una Mercedes che forse non era superiore alla Red Bull di Verstappen. Tanto di cappello, ha ancora fame. In realtà lui il so ...HAMILTON – voto 8 Ricomincia da dove aveva lasciato. E lo fa con la solita strafottenza tecnica. Il duello con Verstappen, anche lui in grande spolvero ...