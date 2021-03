Pagelle Bulgaria-Italia 0-2 | voti | tabellino Qualificazioni Mondiali 2022

(Di domenica 28 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata delledi Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini non gioca una grande partita ma riesce a vincere grazie alle reti di Belotti su calcio di rigore e alla splendida trasformazione di Manuel Locatelli. Punteggio pieno, adesso mercoledì la terza partita in Lituania. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): P. Iliev 6; Dimov 6, Antov 6, Bozhikov 5.5; Cicinho 5.5 (1’ st Karagaren 6), Chochev 6, Kostadinov 6 (18’ st Malinov 6), Vitanov 5 (43’ st Rainov sv), Tsvetanov 6; Delev 6 (33’ st A. Iliev 6), Galabinov 5.5. In panchina: Naumov, Karadzhov, Hristov, Zanev, Vutov, I. Iliev, Yomov, D. ...

Advertising

Luca21013415 : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #BulgariaItalia 0-2: un goal per tempo, la Nazionale vince ancora [@LoraPaolo] ???? - CalcioWeb : Le pagelle di #BulgariaItalia: ottime prestazione di #Belotti - sportface2016 : #BulgariaItalia: le PAGELLE e i VOTI del match - GoalItalia : MATCH REPORT - #BulgariaItalia 0-2: un goal per tempo, la Nazionale vince ancora [@LoraPaolo] ???? - calciodangolo_ : ??#BulgariaItalia 0-2, le pagelle: #Belotti e #Locatelli promossi, #Spinazzola bene. #Chiesa male ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bulgaria

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022:...... deve pensare a come rimpiazzare le tre assenze già per la prossima sfida contro la: Acerbi, Chiesa e Belotti cominciano a scaldare i motori. Qualificazioni Mondiali Europa Ledi ...L'Italia s'impone per 0-2 sulla Bulgaria, conquistando la seconda vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali. Decidono Belotti su rigore e Locatelli. Prosegue nel migliore dei modi il cammino ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bulgaria-Italia, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale di Roberto Mancini non ...