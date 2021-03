Ordine d’arrivo MotoGP, GP Qatar 2021: risultati e classifica. Vince Vinales, terzo Bagnaia. Valentino Rossi 12° (Di domenica 28 marzo 2021) Il Motomondiale 2021 è proseguito oggi, domenica 28 marzo, con il GP del Qatar, valido come prima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della MotoGP: di seguito l’Ordine d’arrivo. Vittoria dello spagnolo Maverick Vinales davanti al transalpino Johann Zarco. Completa il podio Francesco Bagnaia, terzo e migliore degli italiani. Così gli altri centauri del Bel Paese: decimo Enea Bastianini, dodicesimo Valentino Rossi, 16° Luca Marini, 18° Franco Morbidelli, 19° Lorenzo Savadori, ritirato Danilo Petrucci. Ordine d’arrivo GP Qatar 2021 MotoGP 1. Vinales M. Monster Energy Yamaha 2. Zarco ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Il Motomondialeè proseguito oggi, domenica 28 marzo, con il GP del, valido come prima prova del calendario. Nel tardo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della: di seguito l’. Vittoria dello spagnolo Maverickdavanti al transalpino Johann Zarco. Completa il podio Francescoe migliore degli italiani. Così gli altri centauri del Bel Paese: decimo Enea Bastianini, dodicesimo, 16° Luca Marini, 18° Franco Morbidelli, 19° Lorenzo Savadori, ritirato Danilo Petrucci.GP1.M. Monster Energy Yamaha 2. Zarco ...

Advertising

kal_1979 : #SkyMotori Per me son stati polli i redbull... digli a max di aprire il gap, prepara i filmati delle 40 volte che… - kal_1979 : @maurylomax67 Per me son stati polli i redbull... digli a max di aprire il gap, prepara i filmati delle 40 volte ch… - Rivadox63 : @janavel7 Renzi aveva già capito l'ordine d'arrivo anni fa. E ne aveva fatto una occasione di discussione alla Leop… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine d’arrivo Piano vaccinale anti Covid valido in tutta Italia: priorità e nuove regole Corriere della Sera